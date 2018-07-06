Стала известна возможная причина отравления детей в лагере в Ленобласти

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июл — РИА Новости. Причиной массового отравления в детском оздоровительном лагере "Серебряный ручей" в Ленинградской области мог стать возбудитель норовируса, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось, что с отравлением из оздоровительного лагеря были госпитализированы 16 детей. Региональное управление Роспотребнадзора выдало предписание о проведении дополнительных противоэпидемических мероприятий, были отобраны пробы пищи и воды.

"Специалисты Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области незамедлительно выехали в оздоровительный лагерь "Серебряный ручей" после поступления информации о случаях острой кишечной инфекции среди детей. По результатам обследования у 8 заболевших обнаружен норовирус", — говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на 5 июля новых случаев заболевания не зарегистрировано. Ведомством проводится полный комплекс противоэпидемических мероприятий. Специалисты обследуют персонал и детей, имевших контакт с заболевшими, отобраны пробы воды, пищевой продукции для лабораторного исследования.