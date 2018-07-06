В митрополии назвали возможную причину пожара в кемеровском храме

КЕМЕРОВО, 6 июл — РИА Новости. По результатам предварительного расследования, вероятной причиной пожара в храме Архангела Михаила в Кемерово стал поджог уличной стороны стены и крыши, сообщает в пятницу пресс-служба Кузбасской митрополии.

Пожар в здании деревянного храма на проспекте Шахтеров произошел в ночь на понедельник. К тушению привлекались 34 сотрудника МЧС и 10 единиц техники. На момент прибытия пожарных крыша храма горела открытым пламенем. В результате инцидента сгорела обрешетка крыши на площади 80 квадратных метров, никто не пострадал, информировало МЧС.

"Сгорела крыша храма, также пострадала утварь и внутреннее убранство. По результатам предварительного расследования было установлено, что вероятной причиной пожара стал поджог уличной стороны юго-западной стены и крыши над ней", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в действиях неустановленного лица усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного статьей 167 УК РФ "Умышленные уничтожение или повреждение имущества", материалы по пожару переданы в Рудничный отдел городского управления МВД.

Ранее представители Совета народных депутатов Кемеровской области обратились в ГУМЧС по Кемеровской области с просьбой разобраться в причинах пожара в храме Архангела Михаила. В числе версий произошедшего называлось неосторожное обращение с огнем, нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования и поджог. По данным областного совета, храм был оборудован современной противопожарной системой, находился под охраной, в здании совсем недавно проверяли противопожарную безопасность.

Храм в честь святого Архангела Михаила был возведен из сосновых и кедровых древесных пород, имеет уникальную архитектурную форму: выстроен по клетскому типу русского деревянного храмового зодчества, который сложился одним из первых на Руси. Высота здания — 18 метров, алтарная и средняя храмовые части увенчаны двумя куполами.