Получивших ожоги в иркутском ТРЦ детей выписали из больницы

ИРКУТСК, 6 июн – РИА Новости. Четверо детей, которые лечились в ожоговом центре Иркутска после воспламенения газа в торговом центре "Комсомолл", выписаны из больницы, сообщил РИА Новости представитель министерства здравоохранения региона.

Ранее сообщалось, что 1 июня в Иркутске восемь детей были госпитализированы с ожогами, которые они получили во время шоу в научно-развлекательном центре "Гравитация" ТРЦ "Комсомолл". Во время представления воспламеняющийся газ попал на газовую горелку и вспыхнул. В результате дети, сидящие в первом ряду, получили ожоги. Четверых из них поместили в ожоговый центр. Двое лечились в стационаре, их уже выписали, еще двоих врачи наблюдали амбулаторно. Одному из пострадавших была сделана операция.

"Все дети в настоящее время выписаны из лечебного учреждения. Им оказана вся необходимая медицинская помощь", — сказал собеседник агентства.

Происшествие стало причиной для возбуждения уголовного дела. Директор компании "Гравитация" Наталья Соболева и ее технический директор Олег Соболев на основании решения суда помещены под домашний арест до 31 июля. Экскурсоводы, проводившие опыты, находятся под подпиской о невыезде.