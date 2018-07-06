Пропавших в Башкирии детей нашли живыми

УФА, 6 июл — РИА Новости. Полицейские в Башкирии нашли живыми и здоровыми 11-летнюю девочку и 15-летнего юношу, которые три дня назад ушли из дома и пропали, сообщил РИА Новости в пятницу представитель пресс-службы МВД республики.

О пропаже в полицию сообщила жительница поселка Иглино: по ее словам, ее 11-летняя дочь еще во вторник ушла гулять с 15-летним знакомым, и с тех пор о них ничего не было слышно. Было возбуждено уголовное дело, правоохранители и волонтеры начали поиск, с каждым днем расширяя его зону.

"Полицейские утром в пятницу нашли детей в поселке Иглино. Сейчас 11-летняя девочка передана родителям, они находятся в отделении полиции, ведется разбирательство и устанавливаются обстоятельства произошедшего", — заявил собеседник агентства.

В следственном управлении СК РФ по Башкирии сообщили, что первым был найден 15-летний парень, который указал место нахождения пропавшей девочки.

"Во время подворового обхода на вторые сутки поисков правоохранители заметили на улице пропавшего 15-летнего юношу, с которым ушла девочка. Он был незамедлительно сопровожден в следственный отдел. В ходе опроса парень рассказал, где находится его подруга. Несовершеннолетнюю девочку обнаружили в одном из жилых домов в селе Иглино у приятеля 15-летнего парня",- сообщили в следствии.

Ведомство отмечает, что после установления всех обстоятельств произошедшего будет принято соответствующее процессуальное решение.