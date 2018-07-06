Сбежавший из красноярской колонии заключенный сдался властям

КРАСНОЯРСК, 6 июл — РИА Новости. Заключенный, сбежавший ранее из колонии под Минусинском Красноярского края, задержан, он самовольно сдался властям, сообщает пресс-служба регионального управления ФСИН.

"Осужденный Бородулин М.В., самовольно покинувший КП-33 ОИК-38, задержан. В Минусинске он возле одного из магазинов подошел к сотруднику ЛИУ-32 ОИК-38 и попросил сообщить в колонию-поселение о своем местонахождении. Прибывшими на место сотрудниками розыскной группы ГУФСИН России по Красноярскому краю нарушитель режима содержания доставлен в исправительное учреждение", — говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что сейчас проводится проверка по данному факту.

Ранее сообщалось, что Максим Бородулин исчез из колонии-поселения в среду. Он был приговорен к шести годам за грабеж и разбой. Также в минувшую субботу сразу трое заключенных сбежали из ИК-16 поселка Миндерла. Двое из них были осуждены за угон на пять лет, один — на четыре года за кражу. Они пока не найдены.