У берегов Камчатки произошло второе за день землетрясение

ВЛАДИВОСТОК, 6 июл – РИА Новости. Второе за день землетрясение произошло у берегов Камчатки, угрозы цунами нет, сообщает региональный главк МЧС.

Региональные главки МЧС РФ ранее в пятницу сообщали, что жители Камчатки и Северо-Курильска ощутили землетрясение магнитудой 5,7. Эпицентр сейсмособытия находился в акватории Тихого океана в 123 километрах юго-восточнее поселка Озерновский Усть-Большерецкого района, расстояние до береговой линии — 50 километров. Подземный толчок произошел в 04.40 мск. Жертв и разрушений не было.

"По данным сейсмостанции "Петропавловск", 6 июля 2018 года в 16.32 по камчатскому времени (07.32 мск) в акватории Тихого океана на глубине 110 километров произошло второе сейсмособытие. Магнитуда подземного толчка составила 3,6. Эпицентр сейсмособытия находился в акватории Тихого океана в 91 километре восточнее Петропавловск–Камчатского городского округа, расстояние до береговой линии — 21 километр", — говорится в сообщении.

Жители Петропавловска–Камчатского ощутили землетрясение силой до 2 баллов.

Угрозы возникновения цунами нет. Для обследования зданий и социально – значимых объектов выехали спасатели. По предварительной информации, жертв и разрушений нет.