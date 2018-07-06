В Забайкальском нацпарке в Бурятии локализовали пожар

КРАСНОЯРСК, 6 июл — РИА Новости. Пожар в Забайкальском национальном парке в Бурятии локализован на площади около 18 гектаров почти через неделю после начала, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.

Ранее сообщалось, что пожар в национальном парке возник, по предварительным данным, из-за грозы 1 июля.

"За прошедшие сутки в Бурятии ликвидированы три лесных пожара на территории Северо-Байкальского и Тарбагатайского районов на общей площади около 37 гектаров. Лесной пожар в Баргузинском районе на территории Забайкальского национального парка локализован на площади около 18 гектаров", — говорится в сообщении.

За сутки на тушении работало более 120 человек и 11 единиц техники.