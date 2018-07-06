Площадь лесных пожаров на Дальнем Востоке выросла почти вдвое

ВЛАДИВОСТОК, 6 июл – РИА Новости. Свыше 222 тысяч гектаров леса за сутки сгорело в регионах Дальнего Востока, больше всего пострадала территория Якутии, сообщает департамент лесного хозяйства по ДФО.
"В минувшие сутки в ДФО возникло 15 новых лесных пожаров. С учетом возгораний, зарегистрированных в предшествующие дни, всего в округе за указанный период действовало 154 очага: 137 в Республике Саха (Якутия), 11 в Магаданской области, три в Камчатском крае, два в Чукотском автономном округе, один в Хабаровском крае. Силами лесопожарных формирований ликвидировано 24 возгорания", — говорится в сообщении.
Площадь, пройденная огнем за сутки, превысила 222 тысячи гектаров, основная часть пришлась на Якутию – 95,4%. При этом почти все очаги в этом регионе горели в труднодоступной и отдалённой местности.
В четырех районах Якутии действует режим ЧС, в 10 районах — особый противопожарный режим.
С начала пожароопасного периода этого года в ДФО зарегистрировано 1753 лесных пожара.