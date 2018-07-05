Темрезов: движение транспорта в горные аулы Карачаево-Черкесии открыто

ЧЕРКЕССК, 5 июл — РИА Новости. Движение автотранспорта в горный аул Учкулан в Карачаево-Черкесии, где в результате сильных ливней и поднятия уровня реки Уллу-Кам просела часть моста, открыто через объездную дорогу, сообщил глава КЧР Рашид Темрезов на своей официальной странице в Инстаграм.
"Автомобильное сообщение между населенными пунктами налажено через дорогу, которая проходит через находящийся примерно в пяти километрах аул Хурзук. Дорога грунтовая, но по ней спокойно ездят машины скорой помощи, грузовые машины с продуктами, машины "Почты России", личный автотранспорт жителей аулов и туристов", — написал в Инстаграм Темрезов.
Глава республики поручил дорожникам укрепить объездную дорогу и приступить к ремонту поврежденного моста сразу после спада уровня воды в реке.