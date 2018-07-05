Мать ребенка-инвалида стала заложницей несовершенства закона, считают в СПЧ

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Член Совета по правам человека (СПЧ) Ирина Киркова считает, что несовершенство законодательства сделало заложницей мать ребенка-инвалида, которая пыталась продать неиспользованное лекарство, приобретенное за границей для лечения сына, а ее привлечение к уголовной ответственности за это деяние называет абсурдным.

Москвичке, пытавшейся перепродать содержащее диазепам лекарство, которое она изначально купила для сына-инвалида, грозит от 4 до 8 лет лишения свободы.

"Эта ситуация сложна и тяжела по всей совокупности и по абсурдности привлечения женщины в такой ситуации к уголовной ответственности", — сказала РИА Новости Киркова, которая возглавляет московское отделение общественной организации по защите прав женщин и детей "Ассоль".

Она добавила, что ситуацию с уголовным делом в отношении женщины СПЧ "взяли в работу". "Нормативные акты сделали заложником конкретную семью. А таких семей много, я уверена", — подчеркнула член СПЧ.

По ее словам, данная ситуация подняла ряд вопросов: как законным образом поступить семье, для которой сумма в 3 тысячи рублей является значительной, и как быть остальным родителям, которые приобретает препараты за границей для лечения своих детей.

"Вопрос связан со степенью общественной опасности деяния, которое было совершено. Но мы видим обсуждения в обществе, что для общества – это не общественно опасное деяние", — отметила Киркова.

Ранее на сайте Change.org появилась петиция с требованием закрыть уголовное дело в отношении матери шестилетнего

мальчика, больного детским церебральным параличом. Как говорится в тексте петиции, москвичка купила на интернет-форуме диазепам в микроклизмах, который не зарегистрирован в России. Позже в детском хосписе женщине посоветовали получить бесплатно через поликлинику диазепам в ампулах. Оставшиеся пять микроклизм москвичка попыталась перепродать на том же форуме, но была задержана полицией.

По версии следствия, 38-летняя женщина незаконно продала пять тюбиков с жидкостью, которая, согласно исследованию, содержит психотропное вещество — диазепам. Не сертифицированное в России зарубежное лекарство подозреваемая до этого незаконно купила через интернет "у неизвестного лица", выяснили сыщики. Впоследствии женщина решила препарат перепродать, и в момент получения денег ее задержали. Москвичке грозит от 4 до 8 лет лишения свободы.