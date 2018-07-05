В Ростове-на-Дону восемь человек госпитализировали после ДТП с маршруткой

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 июл – РИА Новости, Юлия Насулина. Восемь человек, по уточненным данным, госпитализированы в состоянии средней степени тяжести после ДТП с маршруткой в Ростове-на-Дону, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

Авария произошла на проспекте Шолохова. Водитель маршрутного такси №85 не справился с управлением и врезался в опору линии электропередачи. Ранее сообщалось о шести пострадавших.

"По предварительным данным, госпитализированы восемь человек", — сказал собеседник агентства. Он уточнил, что детей среди них нет. Все пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести.