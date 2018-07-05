В Самарской области два человека погибли в ДТП

САМАРА, 5 июл — РИА Новости. Два человека погибли, еще один госпитализирован в результате ДТП на трассе М-5 "Урал" в Самарской области, сообщил в четверг РИА Новости представитель ГУМВД по региону.

По данным ведомства, авария произошла 5 июля в 5.30 (4.30 мск) в районе 938-го километра трассы М-5 "Урал" в Самарской области. Столкнулись два автомобиля, они сгорели. В ГУМВД не уточнили марки машин, но на видео, размещенном в социальных сетях, видно, как горят грузовик и легковой автомобиль.

"Погибло два человека, один госпитализирован", — сказал собеседник агентства.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято решение.