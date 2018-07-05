Мосгорсуд отказался ужесточать приговор экс-замминистра культуры Пирумову

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Президиум Мосгорсуда в четверг отклонил требование Генпрокуратуры о реальном сроке для бывшего замминистра культуры России Григория Пирумова по "делу реставраторов", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"В удовлетворении кассационной жалобы заместителя генпрокурора отказать", — огласил решение председательствующий судья Дмитрий Фомин.

Махинаторы из Минкультуры и бизнеса во главе с Пирумовым похитили более 100 миллионов рублей на проектах реставрации Новодевичьего монастыря в Москве, Музея космонавтики в Калуге и других объектов.

Генпрокуратура просила направить дело на новое апелляционное рассмотрение, чтобы там уже ужесточить наказание до реального лишения свободы, поскольку по приговору суда первой инстанции и апелляции, Пирумов получил лишь 1,5 года заключения, которые уже к тому моменты отсидел в СИЗО. Кроме того, его обязали выплатить штраф в миллион рублей.

Но мягкий приговор не принес бывшему чиновнику долгожданную свободу, по крайней мере надолго: в мае этого года он был задержан по второму уголовному делу, на этот раз о хищениях в Эрмитаже.

Речь идет о хищении 450 миллионов рублей, причем двое других фигурантов – бывший глава департамента Минкультуры Борис Мазо и бизнесмен Никита Колесников – тоже имеют судимость по "делу реставраторов", но избежали длительных сроков и были отпущены в день оглашения приговора.