ХАБАРОВСК, 5 июл — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Хабаровске после того, как неизвестные разместили в соцсетях на странице местной жительницы, не вернувшей вовремя долг, информацию, что она якобы болеет опасным заболеванием, сообщает прокуратура Хабаровского края.

Как сообщает прокуратура, в конце июня в полицию обратилась хабаровчанка с заявлением о том, что неизвестные звонят ей и ее близким с угрозами и требованием о возврате займа. Полиция начала проверку.

Установлено, что в период с 18 по 29 июня 2018 года на странице хабаровчанки в социальной сети "Одноклассники" кто-то разместил ложные сведения о том, что женщина якобы страдает опасным заболеванием. Это опорочило ее честь и достоинство.

"По данному факту 4 июля возбуждено уголовное дело по статье "клевета о том, что лицо страдает заболеванием, представляющим опасность для окружающих". Прокуратура возбуждение уголовного дела признала законным и обоснованным", — говорится в сообщении.

Отмечается, что проверка информации о поступающих женщине угрозах продолжается.

Как уточнили в прокуратуре, хабаровчанка действительно брала деньги в долг в одной из микрофинансовых организаций и вовремя не смогла его отдать. За просрочку ей также назначены проценты.