Минкультуры попросило не ужесточать приговор экс-замминистра Пирумову

Дело о хищениях в Минкультуры (164)

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Представитель министерства культуры просит не ужесточать приговор бывшему заместителю министра Григорию Пирумову, осужденному за хищение денег, выделенных на реставрацию объектов культурного наследия, передает корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда.

"У министерства нет оснований добиваться ужесточения приговора, просим оставить его в силе", — обратилась представитель министерства к президиуму суда. Она напомнила, что осужденный полностью погасил ущерб и признал вину.

Президиум рассматривает просьбу прокуратуры о направлении приговора на новое апелляционное рассмотрение, где будет настаивать на ужесточении приговора до колонии.