В Башкирии пропали два школьника

УФА, 5 июл — РИА Новости. Башкирские следователи возбудили дело о похищении после пропажи 11-летней девочки, которая ушла со своим другом гулять и не вернулась домой, организован поиск детей, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

Следствие сообщает, что в правоохранительные органы обратилась жительница Иглинского района Башкирии с сообщением о пропажи 11-летней девочки.

"Следствие установило, что 3 июля около 18.00 (16.00 мск) девочка созвонилась со своим 15-летним другом, с которым они обучаются в одной школе, ушла гулять и до настоящего момента дети не вернулись. Для эффективных следственных мероприятий возбуждено уголовное дело по статье "похищение человека, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего", — говорится в сообщении.

Отмечается, что следователи устанавливают место нахождения детей, а также все обстоятельства произошедшего. Уголовное дело находится на личном контроле и.о. руководителя следственного управления Юрия Русанова.

Источник в правоохранительных органах Башкирии сообщил РИА Новости, что девочку видели в Иглино.

"Поступила информация от сельчан о том, что девочку видели на территории населенного пункта Иглино. Эта информация проверяется. Правоохранители, задействованные в поиске ребенка, обследуют территорию села, заходят в каждый двор, а также территорию за поселком", — сказал собеседник агентства.