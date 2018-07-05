В Хабаровске будут судить рецидивиста, который провел в колониях полжизни

ХАБАРОВСК, 5 июл — РИА Новости. Житель Приморского края, который провел в местах лишения свободы большую часть жизни, предстанет перед судом в Хабаровске по обвинению в убийствах и разбоях, сообщает следственное управление СК России по Хабаровскому краю.

По данным следствия, обвиняемому 43 года, из которых 23 он провел в местах лишения свободы за кражи и разбои.

СК сообщает, что осенью 2016 года обвиняемый, угрожая ножом, забрал у продавца нелегального алкоголя 37 тысяч рублей. В феврале 2017 года обвиняемый, по данным следствия, снова пришел к нему за деньгами, но получил отказ. За это злоумышленник несколько раз ударил мужчину ножом, потерпевший скончался на месте, сообщает СК. Ведомство отмечает, что забрав 54 тысячи рублей и скрываясь от полиции, он приехал в Хабаровский край.

Следователи добавляют, что в мае того же года беглец через окно проник в квартиру в поселке Корфовский под Хабаровском, где лег спать. Через некоторое время его обнаружили хозяева, позвали на помощь знакомых и вместе с ними попытались выпроводить чужака из квартиры. По данным следствия, обвиняемый несколько раз ударил ножом 21-летнего мужчину в грудь и скрылся. Потерпевший умер в больнице. Обвиняемого задержали на следующий день.

"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.

Уточняется, что приморец обвиняется по четырем статьям уголовного кодекса — "разбой", "убийство", "нарушение неприкосновенности жилища" и "угроза убийством". Сообщается также, что обвиняемый сознался в преступлениях и сотрудничал со следствием.