В Петербурге руководителя отдела СК задержали за взятку

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл — РИА Новости. Руководитель Ленинградского следственного отдела на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России задержан в среду в Петербурге за взятку в размере 5 миллионов рублей, сообщает пресс-служба городского управления СК РФ.

Вместе с офицером СК был задержан и местный предприниматель, сообщает ведомство. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки) и частью 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).

"По версии следствия, руководитель указанного следственного отдела за изменение квалификации и меры пресечения лицу, в отношении которого в производстве одного из его подчиненных сотрудников находится уголовное дело, потребовал от их знакомых передать ему взятку в размере 5 миллионов рублей", — говорится в сообщении.

В настоящее время подозреваемые задержаны, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения.