В РЖД назвали причину ДТП с поездом в Ростовской области

Последствия ДТП с участием пассажирского поезда и грузовика в Азовском районе Ростовской области. 4 июня 2018

Последствия ДТП с участием пассажирского поезда и грузовика в Азовском районе Ростовской области. 4 июня 2018

МОСКВА/РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 июл — РИА Новости. Нарушение водителем "Камаза" правил дорожного движения на переезде в Ростовской области стало причиной ДТП с пассажирским поездом, сообщили РИА Новости в РЖД в среду.

По предварительным данным ГИБДД области, около 15.30 мск в Азовском районе между Азовом и селом Самарское произошло столкновение "Камаза", груженного ячменем, и пассажирского поезда сообщением Архангельск — Новороссийск. Погибли водитель грузовика и машинист поезда.

"Сегодня в 15.40 на перегоне Высочино – Васильево-Петровская Ростовского региона Северо-Кавказской железной дороги водитель автомобиля "Камаз" выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пассажирским поездом №187 Архангельск – Новороссийск. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось", — сообщили в РЖД.

По данным компании, в результате ДТП произошел сход одной колесной пары локомотива. Габарит по соседнему пути не нарушен. Погиб помощник машиниста. По предварительным данным, жертв среди пассажиров нет, за медицинской помощью обратился один пассажир.

"Для устранения последствий дорожно-транспортного происшествия подняты восстановительные поезда со станций Батайск и Тимашевская. Ожидается задержка пассажирских поездов №531 Киров — Адлер, №269 Чита – Адлер и пригородного поезда №6297 Ростов – Орловка-Кубанская", — добавляется в сообщении.

На месте происшествия работает комиссия ОАО "РЖД". Железнодорожники принимают все меры для того, чтобы в кратчайшие сроки устранить последствия ДТП и минимизировать задержку поездов.