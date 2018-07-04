В Ростовской области на экс-полицейского завели дело о халатности

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 июл – РИА Новости. Следователи в Ростовской области возбудили уголовное дело по статье "халатность" в отношении бывшего сотрудника полиции, который, по их данным, получив информацию о потасовке возле гостиницы, не обеспечил незамедлительный выезд на место нарядов полиции, сообщила журналистам представитель СУСК РФ по региону Галина Гагалаева.

По данным следствия, 19 июня текущего года в дежурную часть полиции по Миллеровскому району поступило сообщение, что около гостиницы "Дом туриста" шумит пьяная молодежь, на замечания не реагирует. Сообщалось, что произошел конфликт между местным профессиональным боксером Даниилом Грицаем и его другом с одной стороны и инженерами, приехавшими в командировку, с другой. Драка, во время которой спортсмен бьет постояльца камнем по голове, попала на камеры. По информации администратора гостиницы, прибывший на место участковый "поздоровался с Грицаем за руку и вмешиваться в конфликт не стал". Конфликт продолжился и после приезда наряда полиции и сотрудников ЧОПа, отмечала администратор. СУСК организовал по данному факту проверку.

"Помощник оперативного дежурного дежурной части ОМВД России по Миллеровскому району Ростовской области, получив указанное сообщение, должным образом его не зарегистрировал и не обеспечил незамедлительное направление на место происшествия ближайших нарядов полиции", — сказала Гагалаева.

В результате халатных действий подозреваемого между гражданами, нарушающими общественный порядок, и постояльцем гостиницы возник конфликт, переросший в драку, в ходе которой постояльцу гостиницы были причинены телесные повреждения, считает СК. В ходе следствия будет также дана правовая оценка действиям иных сотрудников полиции, в том числе осуществлявших выезд на место происшествия.

По информации областного ГУМВД, помощник дежурного уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям, его руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

В отношении подозреваемого в избиении возбуждено уголовное дело по статьям "хулиганство" и "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Он заключен под стражу.