Дети под Красноярском получили ожоги из-за самовозгорания угольной пыли

Следователи проводят проверку по факту инцидента, в котором два ребенка в поселке Новочернореченский Красноярского края получили ожоги от угольной пыли под ногами, сообщает пресс-служба регионального главка Следственного комитета РФ.

"Третьего июля 2018 года в следственные органы из отдела полиции поступила информация о том, что двое малолетних получили ожоги ног второй степени. Главным следственным управлением Следственного комитета РФ по Красноярскому краю по данному факту начата доследственная проверка", — говорится в сообщении.

По предварительным данным следователей, в середине июня в поселке Новочернореченский мальчик 11 лет, проезжая на велосипеде возле железнодорожного тупика, наступил на угольную пыль и получил ожоги второй степени. На том же

участке в конце июня 12-летняя девочка получила ожоги, наступив на тлеющую поверхность земли.

Установлено, что ранее на этом здесь располагался склад для открытого хранения угля, с которого велась его погрузка в вагоны. Следователи предполагают, что из-за жары произошло самовозгорание угольной пыли. В настоящее время устанавливаются свидетели и очевидцы происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза для определения тяжести вреда здоровью, пожаро-техническая и химическая судебные экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.