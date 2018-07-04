В Вологде проверят больницу, где женщина получила ожоги на операции

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл — РИА Новости. Департамент здравоохранения Вологодской области проводит служебную проверку по ситуации в Вологодской городской больнице №2, где женщина получила ожоги во время операции, сообщает департамент.

По данным департамента, 21 июня во время проведения экстренной операции в хирургическом отделении Вологодской горбольницы №2 в связи с возникшей неисправностью оборудования пациентка получила ожоги в области бедра.

"Департамент здравоохранения с самого начала был в курсе возникшей ситуации. Мы на уровне лечебного учреждения принесли извинения пострадавшей. По данному случаю департаментом здравоохранения проводится служебная проверка. Мы не собираемся умалчивать любые факты, все абсолютно в открытом режиме. Результаты проверки предоставим пациентке", — отметил начальник департамента здравоохранения области Игорь Маклаков, слова которого приводятся в сообщении.

По его словам, главному врачу больницы поручено провести проверку в учреждении. "В частности, рассмотреть вопрос исправности медицинской аппаратуры, по какой причине данный случай произошел, и кто виноват в случившемся. Мы будем выходить на ту организацию, которая осуществляла обслуживание этого оборудования, и решать проблемы там", — отметил он.

По информации департамента, аппарат ЭХВЧ, используемый при проведении операции, проходит регулярное техническое обслуживание организацией, имеющей соответствующие лицензии и разрешения. Последняя проверка оборудования проходила 15 июня 2018 года.

Отмечается, что после случившегося главный врач Вологодской городской больницы №2 и его заместитель принесли пациентке свои извинения. Женщина получила в стационаре необходимое лечение, на амбулаторном этапе оно будет продолжено под наблюдением специалистов больницы.

Ранее сообщалось, что следственные органы начали проверку по факту получения пациенткой больницы в Вологде ожогов во время операции.