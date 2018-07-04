Халатность педагога могла привести к смерти ученика во Владимирской области

ЯРОСЛАВЛЬ, 4 июл – РИА Новости. Прокуратура Владимирской области усмотрела признаки халатности в действиях педагога, чей 16-летний ученик скончался от сердечной недостаточности во время кросса на военных сборах, сообщило в среду надзорное ведомство.

"Установлено, что 22 мая 2018 года на стадионе военной части, расположенной в Ковровском районе, во время кросса, проходившего в рамках учебных сборов, несовершеннолетний учащийся 10 класса школы города Гусь-Хрустального упал без сознания и умер. Согласно заключению эксперта, смерть юноши наступила от острой сердечной недостаточности", — говорится в сообщении.

Прокуратура провела проверку и установила, что замдиректора школы, в которой учился погибший, "недобросовестно отнеслась к вопросу составления списков учащихся 10 классов". Она не проверила медицинскую информацию, касающуюся здоровья подростка и, кроме того, внесла в медкарту школьника недостоверные сведения о 1-й физкультурной группе.

"Таким образом, была скрыта информация о возможности допуска несовершеннолетнего к участию в учебных сборах только после дополнительного медицинского осмотра", — подчеркивает прокуратура.

Уточняется, что перед отправкой на сборы подросток принес замдиректора справку с диагнозом, согласно которому на сборы он мог попасть только после прохождения медицинского обследования. Но педагог не приняла справку во внимание "вследствие небрежного отношения к службе".

"Ненадлежащее исполнение должностным лицом служебных обязанностей… состоит в прямой причинно-следственной связи со смертью несовершеннолетнего", — считает прокуратура.

По результатам проверки межрайонный прокурор направил материалы в следственный отдел по городу Гусь-Хрустальный СУ СКР по региону для решения вопроса об уголовном преследовании педагога по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность).