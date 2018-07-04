Экс-директора филиала МФЮА приговорили к шести годам колонии за взятки

ВОЛГОГРАД, 4 июл – РИА Новости. Центральный районный суд Волгограда признал виновной экс-директора волгоградского филиала МФЮА Оксану Коломок в 89 эпизодах получения взяток за хорошие оценки студентам, сообщает прокуратура Волгоградской области.

Как сообщает ведомство, в 2014-2016 годах Коломок вместе с другими преподавателями вуза получала денежные средства от студентов за выставление положительных оценок на экзаменах и зачетах. Стоимость сессии, по данным следственных органов, варьировалась от двух до 51 тысячи рублей.

"Приговором Центрального районного суда г. Волгограда бывший директор Волгоградского филиала аккредитованного образовательного частного учреждения высшего образования "Московский финансово-юридический университет МФЮА" Оксана Коломок признана виновной в 72 эпизодах коммерческого подкупа в составе организованной группы и 17 эпизодах мелкого коммерческого подкупа", — уточняет в релизе прокуратура региона.

Коломок приговорена к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. Вину она свою не признала, приговор пока не вступил в законную силу.

Еще четыре участника – и.о. декана вуза, два методиста и специалист деканата — преступной группы, по информации правоохранителей, осуждены в 2017-2018 годах, они получили от трех до пяти лет лишения свободы.