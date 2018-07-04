На Урале возбудили дело после гибели в пожаре двух детей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июл — РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело по факту гибели в пожаре в Свердловской области двух малолетних детей, сообщает в среду СУСК по региону.
"Для того чтобы наиболее тщательно установить все обстоятельства трагедии, по данному факту следственным отделом по городу Каменск-Уральский СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", — говорится в сообщении.
По уголовному делу проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначен комплекс необходимых экспертиз. В ходе следствия, в частности, установят очаг и точную причину возгорания, а также выяснят условия, в которых воспитывались малолетние дети. Также устанавливаются обстоятельства, способствовавшие возникновению пожара. Расследование уголовного дела находится под контролем руководства СК РФ по Свердловской области, уточняет СУСК.