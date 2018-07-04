На Урале возбудили дело после гибели в пожаре двух детей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июл — РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело по факту гибели в пожаре в Свердловской области двух малолетних детей, сообщает в среду СУСК по региону.

Как сообщалось ранее, по предварительной информации, в минувшую пятницу около 8.00 местного времени (6.00 мск) на пульт оперативных служб поступило сообщение о возгорании квартиры на четвертом этаже многоквартирного дома коридорного типа (бывшее здание общежития) по улице Гражданская в городе Каменск-Уральский. При тушении пожара были обнаружены тела мужчины, а также двух детей: девочки 2008 года рождения и мальчика 2013 года рождения. Предварительно, пожар возник из-за неосторожного обращения с огнем.

"Для того чтобы наиболее тщательно установить все обстоятельства трагедии, по данному факту следственным отделом по городу Каменск-Уральский СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", — говорится в сообщении.

На место происшествия выехала усиленная следственная группа в составе следователей и криминалистов областного управления СК РФ, сотрудников следственного отдела по городу Каменск-Уральский СК, отдела криминалистического сопровождения следствия (с дислокацией в городе Екатеринбург) Главного управления криминалистики СК РФ, также на месте работает пожарная лаборатория МЧС и полицейские.

По уголовному делу проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначен комплекс необходимых экспертиз. В ходе следствия, в частности, установят очаг и точную причину возгорания, а также выяснят условия, в которых воспитывались малолетние дети. Также устанавливаются обстоятельства, способствовавшие возникновению пожара. Расследование уголовного дела находится под контролем руководства СК РФ по Свердловской области, уточняет СУСК.