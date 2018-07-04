На Урале при пожаре в жилом доме погибли три человека

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июл — РИА Новости. Три человека, в том числе двое детей, погибли при пожаре в городе Каменск-Уральский, сообщает в среду прокуратура Свердловской области.
"По предварительной информации, 4 июля около 8.00 местного времени (6.00 мск) на пульт оперативных служб поступило сообщение о возгорании квартиры на четвертом этаже многоквартирного дома коридорного типа (бывшее здание общежития) по улице Гражданская в городе Каменск-Уральский. При тушении пожара были обнаружены тела мужчины, а также двух детей: девочки 2008 года рождения и мальчика 2013 года рождения", — говорится в сообщении.
Девочка и мальчик являются детьми супруги погибшего мужчины. По имеющейся информации, семья на учете в органах системы профилактики не состояла. Однако в июне семья заслушивалась на территориальной комиссии по делам несовершеннолетних по жалобам соседей на сильное захламление квартиры.
При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, уточняет прокуратура.
"Оперативные действия пожарных подразделений позволили не допустить распространение огня за пределы горящей комнаты. В тушении пожара были задействованы пять единиц пожарно-спасательной техники, 17 человек личного состава, работали четыре звена газодымозащитной службы. Для обеспечения безопасности жильцов дома пожарные эвакуировали по лестничным маршам около сотни человек, из которых 12 человек, в том числе пять детей, выведены с использованием масок "Самоспасатель", — говорится в сообщении.
С родственниками пострадавших работают психологи МЧС России, уточняет ведомство.