На Урале при пожаре в жилом доме погибли три человека

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июл — РИА Новости. Три человека, в том числе двое детей, погибли при пожаре в городе Каменск-Уральский, сообщает в среду прокуратура Свердловской области.

"По предварительной информации, 4 июля около 8.00 местного времени (6.00 мск) на пульт оперативных служб поступило сообщение о возгорании квартиры на четвертом этаже многоквартирного дома коридорного типа (бывшее здание общежития) по улице Гражданская в городе Каменск-Уральский. При тушении пожара были обнаружены тела мужчины, а также двух детей: девочки 2008 года рождения и мальчика 2013 года рождения", — говорится в сообщении.

Девочка и мальчик являются детьми супруги погибшего мужчины. По имеющейся информации, семья на учете в органах системы профилактики не состояла. Однако в июне семья заслушивалась на территориальной комиссии по делам несовершеннолетних по жалобам соседей на сильное захламление квартиры.

Предварительно, мама детей в 7.30 местного времени ушла на работу. Девочка посещала школу, мальчик — детский сад. По предварительным данным, очаг возгорания находился в месте, где спал мужчина, пожар возник из-за неосторожного обращения с огнем. В настоящее время причины пожара устанавливаются, рассматриваются все возможные версии. Назначена пожарно-техническая экспертиза.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, уточняет прокуратура.

ГУМЧС по Свердловской области в среду уточняет, что первые пожарные подразделения прибыли на место через четыре минуты после поступления сообщения о возгорании. В течение 15 минут пожар был потушен.

"Оперативные действия пожарных подразделений позволили не допустить распространение огня за пределы горящей комнаты. В тушении пожара были задействованы пять единиц пожарно-спасательной техники, 17 человек личного состава, работали четыре звена газодымозащитной службы. Для обеспечения безопасности жильцов дома пожарные эвакуировали по лестничным маршам около сотни человек, из которых 12 человек, в том числе пять детей, выведены с использованием масок "Самоспасатель", — говорится в сообщении.

С родственниками пострадавших работают психологи МЧС России, уточняет ведомство.