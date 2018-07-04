В Смоленске восстановили подачу воды горячей воды после аварии

ВОРОНЕЖ, 4 июл — РИА Новости. Смоленский филиал ПАО "Квадра" устранил аварию на теплотрассе и возобновил подачу горячей воды в дома, где проживают более 50 тысяч человек, сообщают в среду смоленские энергетики на своей странице ВКонтакте.

Порыв магистрального теплопровода у дома №9 по улице Соборная гора произошел в 6.00 мск вторника. В результате без горячей воды остались 336 домов на 69 улицах, более 50 тысяч человек, 11 социально-значимых объектов, из них четыре медицинских учреждения.

Устранением аварии занимались ремонтные бригады ПАО "Квадра". Сварочные работы на месте аварии завершились поздним вечером, после чего началась подготовка к наполнению системы.

"Энергетики ночью включили в работу участок теплосети на Соборной горе и возобновили подачу теплоносителя на центральные тепловые пункты для приготовления горячей воды", — говорится в сообщении филиала ПАО "Квадра".

Непосредственное подключение жилых домов к горячему водоснабжению ведут специалисты МУП "Смоленсктеплосеть" и управляющих компаний.