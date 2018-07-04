В горящем нацпарке в Бурятии отчитались о ситуации с тушением пожара

КРАСНОЯРСК, 4 июл — РИА Новости. Пожарные четвертый день тушат огонь в Забайкальском национальном парке Бурятии, ситуация кардинально не изменилась, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.

Ранее сообщалось, что пожар в национальном парке возник, по предварительным данным, из-за грозы 1 июля. Площадь всех пожаров на начало вторника составляла 15 гектаров.

"На 0.00 часов продолжаются работы по тушению очага возгорания в Забайкальском национальном парке и двух лесных пожаров в Северо-Байкальском районе. Площадь действующих очагов на конец суток составляет около 25 гектаров", — говорится в сообщении.

За сутки на тушении работали более 100 человек, были задействованы семь единиц техники.