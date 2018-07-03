В Петербурге глава преступной группы получил пожизненный срок за убийства

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Лидер преступной группы в Санкт-Петербурге, которого обвиняли в убийстве 4 человек, получил пожизненный срок, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Следствием и судом установлено, что в 2011 году Александр Пашенцев организовал и возглавил преступную группу, в которую вошли еще 7 человек. В 2012 году между двумя участниками группы и Пашенцевым возник конфликт по денежному вопросу. После чего Пашенцев убил двух "недовольных" участников группы и дал указание другим членам группы скрыть следы содеянного.

Кроме того, в период с 2013 по 2014 года жертвами Пашенцева стали сожительница одного из убитых участников группы и житель Санкт-Петербурга с целью получить его автомобиль. Тела всех жертв Пашенцев спрятал.

Как добавили в СК, Пашенцев также помогал знакомому инсценировать кражу двух автомобилей, застрахованных на 6 миллионов рублей, чтобы позднее заполучить эти деньги от страховой компании.

"Приговором суда Пашенцеву назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы", — сообщила она.