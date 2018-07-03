В попытке замять скандал с саратовским экс-министром выявили подлог

САРАТОВ, 3 июл — РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело по факту попытки должностных лиц скрыть от прокуроров истинную картину инцидента с бывшим министром финансов Саратовской области Александром Выскребенцевым, который в личных целях с пьяным водителем ездил на автомобиле подведомственного госучреждения, сообщила во вторник областная прокуратура.
"В ходе (прокурорской) проверки должностными лицами предприняты действия по сокрытию истинной картины произошедшего, сопряженные с внесением ложных сведений в официальные документы. В связи с этим прокуратурой области материалы проверки направлены в следственные органы… Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 292 УК РФ "Служебный подлог", — говорится в сообщении.
Фигурантам дела, круг которых в настоящее время устанавливается, грозит до четырех лет лишения свободы. Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.
Ранее в главке МВД сообщили РИА Новости, что автомобиль Suzuki Grand Vitara был остановлен в Саратове 25 мая в 4.30 мск, на 34-летнюю женщину-водителя составлен протокол за отказ от медицинского освидетельствования. Суд 18 июня лишил ее водительских прав на полтора года и оштрафовал на 30 тысяч рублей.