В Саратове двое детей спаслись из горящей квартиры, выбравшись через окно

САРАТОВ, 3 июл — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Двое детей во вторник в Саратове выбрались из загоревшейся квартиры через окно на первом этаже двухэтажного дома, обоих госпитализировали с отравлением продуктами горения, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.

Как сообщила РИА Новости замначальника пресс-службы регионального главка МЧС Наталия Каранатова, сигнал о пожаре в квартире на первом этаже двухэтажного жилого дома по улице Миллеровская в Заводском районе Саратова поступил на пульт дежурного "01" в 14.13 по местному времени (13.13 мск).

"Площадь пожара 10 квадратных метров, пожар ликвидирован. Пострадали двое детей 3 и 9 лет, их госпитализировали с отравлением продуктами горения. Причина пожара устанавливается", — сказала собеседница агентства, уточнив, что пострадавшие дети находились в квартире, где произошло возгорание.

Источник в экстренных службах уточнил РИА Новости, что дети выбрались из квартиры через окно. "Они через окно (квартиры) на первом этаже вылезли на улицу, но каких-либо травм, связанных с падением, ушибов у них нет", — сказал он.

Как уточнила РИА Новости пресс-секретарь областного минздрава Ирина Шварцкопф, дети с отравлением продуктами горения доставлены в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Как пишет ИА "Версия-Саратов", по предварительным данным, дети находились в квартире без взрослых, играли с огнем и случайно подожгли подушку.