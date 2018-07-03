СК признал 112 человек потерпевшими при теракте в Петербурге в 2017 году

Цветы и свечи рядом с вестибюлем станции метро Спасская в память о погибших в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга. Архивное фото

Цветы и свечи рядом с вестибюлем станции метро Спасская в память о погибших в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга. Архивное фото

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Следственный комитет признал 112 человек потерпевшими по делу о взрыве в метро Санкт-Петербурга в 2017 году, заявил следователь в Мосгорсуде, который рассматривает вопрос о продлении срока ареста обвиняемых.

"В настоящее время необходимо допредъявить обвинение всем обвиняемым. Выполнить следственные действия со 112 потерпевшими, которые живут в пяти регионах России и двух иностранных государствах", — сказал следователь.

По его данным, после этого следствие начнет знакомить участников процесса с материалами дела. Затем оно будет передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и в суд для рассмотрения по существу.

Днем 3 апреля 2017 года на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. Погибли 16 человек, включая террориста-смертника Акбаржона Джалилова.