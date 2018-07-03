Площадь пожара в ТЦ в Краснодаре увеличилась до тысячи "квадратов"

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Площадь пожара в торговом центре в Краснодаре увеличилась до 1 тысячи квадратных метров, сообщается на сайте краевого ГУМЧС.

Ранее представитель регионального главка МЧС РФ сообщал РИА Новости, что площадь пожара на кровле складского помещения торгового центра в Краснодаре составляет 800 квадратных метров,

"Поступило сообщение о возгорании по адресу город Краснодар, улица Уральская дом 210. Незамедлительно к месту загорания были направлены пожарно-спасательные расчеты МЧС России. По прибытию установлено, что происходит пожар на площади 1000 квадратных метров", — говорится в сообщении.

Как сообщается, по предварительным данным, пострадавших нет.

Всего к ликвидации пожара привлечено 100 человек и 30 единиц техники. Кроме того, в готовность приведены два вертолета МЧС России.