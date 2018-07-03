В Канске локализовали пожар на лесопилке

КРАСНОЯРСК, 3 июл — РИА Новости. Пожар на деревообрабатывающем предприятии в Канске Красноярского края локализован, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

Ранее сообщалось, что на территории частного деревообрабатывающего предприятия горят отходы лесопиления на площади 700 квадратов — существовала угроза распространения и увеличения площади пожара.

"В 19:11 пожар локализован на площади 1200 квадратных метров. Почти три часа потребовалось подразделениям пожарной охраны, чтобы остановить распространение огня", — говорится в сообщении.

На тушении работает 97 человек и 16 единиц техники. Также пожар тушит вертолет Ми-8 с водосливным устройством, который прилетел из Красноярска. На протяжении ещё нескольких часов пожарные будут работать на месте происшествия, проливая очаги возгорания до полной ликвидации. После этого дознаватели МЧС России приступят к работам по выяснению причины пожара.