В Краснодаре загорелся ТЦ на площади 800 "квадратов"

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Площадь пожара на кровле складского помещения торгового центра в Краснодаре составляет 800 квадратных метров, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС РФ.

"Происходит пожар на кровле на площади 800 квадратных метров", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что здание находится по адресу: улица Уральская, дом 210. По предварительным данным, пострадавших нет. Борьбу с огнем в настоящее время ведут более 90 человек и свыше 20 единиц техники, в готовность приведены два вертолета МЧС России.