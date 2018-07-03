Убийцу с Горьковского автозавода направили на принудительное лечение

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июл — РИА Новости. Автозаводский районный суд Нижнего Новгорода отправил на принудительное лечение Сергея Барахова, зарезавшего в 2017 году трех человек на Горьковском автозаводе, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

В августе 2017 года работник компании "ГАЗ" Барахов нанес ножевые ранения пяти коллегам. Трое из них скончались на месте происшествия, двое остались живы благодаря своевременно оказанной медицинской помощи. При задержании Барахов оказал сопротивление полицейским, бросив в них самодельное взрывное устройство.

Барахову было предъявлено обвинения по пяти статьям Уголовного кодекса: убийство, покушение на убийство, незаконное изготовление взрывчатых веществ, их хранение, а также применение насилия в отношении представителей власти, опасного для жизни и здоровья.

В процессе предварительного следствия обвиняемому провели стационарную судебную психолого-психиатрическую экспертизу. Согласно заключению комиссии экспертов, Барахов страдает психическим расстройством, которое лишало его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Уголовное дело с утвержденным постановлением о применении принудительной меры медицинского характера было передано в суд.

"Барахов как лицо невменяемое подлежит освобождению от уголовной ответственности. Барахов представляет опасность для общества, его следует направить на принудительное лечение в медицинскую организацию в стационарных условиях специализированного типа", — заявил судья Автозаводского районного суда Нижнего Новгорода Александр Пахомов.

Как в свою очередь сообщила журналистам официальный представитель СК России Светлана Петренко, в соответствии с решением суда Барахов будет помещен в медицинское учреждение.