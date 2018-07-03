Полицейские спасли жителя Новокузнецка из задымленной квартиры

КЕМЕРОВО, 3 июл — РИА Новости. Сотрудники патрульно-постовой службы (ППС) новокузнецкой полиции помогли местному жителю выбраться из задымленной квартиры и предотвратили возможный пожар в многоэтажном доме, сообщает во вторник главк МВД по Кемеровской области.
По данным ведомства, около полуночи жительница многоэтажки вызвала полицию из-за соседа с шестого этажа, который громко слушал музыку. Прибыв по указанному адресу, сотрудники ППС обнаружили, что из окна квартиры нарушителя спокойствия вырывается дым, а по подъезду распространяется запах гари.
"Из помещения по-прежнему слышалась громкая мелодия, однако на стук в дверь никто не ответил. При этом жильцы дома утверждали, что хозяин жилища находится внутри. Полицейские сообщили о задымлении в службу спасения, а сами тем временем решили проверить, действительно ли в квартире есть человек", — говорится в сообщении.
"Сейчас здоровье 40-летнего новокузнечанина вне опасности. Мужчина и его соседи поблагодарили сотрудников полиции за помощь и выразили признательность за то, что они не только помогли горожанину выбраться из задымленной квартиры, но предотвратили возможный пожар в многоэтажном доме", — отметили в ГУМВД.