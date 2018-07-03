Убивший трех коллег сотрудник "ГАЗ" заявил, что жалеет о произошедшем

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июл — РИА Новости. Сотрудник Горьковского автозавода Сергей Барахов, убивший троих человек в цехе предприятия и ранивший еще двоих, во вторник на заседании Автозаводского районного суда Нижнего Новгорода заявил, что сожалеет о произошедшей трагедии.

"Я жалею об этом, я этого не хотел", — сказал Барахов, когда ему предоставили последнее слово.

Выслушав обвиняемого, судья Александр Пахомов объявил, что удаляется в совещательную комнату для принятия решения по делу до 15.30.

В августе 2017 года работник компании "ГАЗ" Барахов нанес ножевые ранения пяти коллегам. Трое из них скончались на месте, двое остались живы. При задержании Барахов оказал сопротивление полицейским. Обвиняемому провели стационарную судебную психолого-психиатрическую экспертизу. Согласно заключению комиссии экспертов, Барахов страдает психическим расстройством, которое лишало его способности осознавать фактический характер и общественную опасность действий. Уголовное дело с утвержденным постановлением о применении принудительной меры медицинского характера было передано в суд.