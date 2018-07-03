Жителя Кузбасса осудили за попытку продать "шпионские" очки

КЕМЕРОВО, 3 июл — РИА Новости. Суд в Кемеровской области признал жителя Беловского района виновным в незаконном сбыте специального технического средства, предназначенного для негласного получения информации, — солнцезащитных очков со встроенной видеокамерой и микрофоном, сообщает во вторник региональное следственное управление СК РФ.

По данным ведомства, 43-летний мужчина разместил объявление о продаже "шпионских" очков на одном из интернет-ресурсов. Для связи с потенциальными покупателями он указал свою страницу в социальной сети и стоимость товара — 1,3 тысячи рублей. О сбыте нелегальной продукции узнали органы ФСБ.

"В ходе проведения проверочной закупки информация подтвердилась, покупатель все рассказал о товаре и назначил встречу, где обещал передать очки. На месте преступления он был задержан сотрудниками УФСБ. Согласно заключению эксперта, очки относятся к категории специальных технических средств негласного получения информации — носимый видеорегистратор с видеокамерой и микрофоном", — говорится в сообщении.

Продавец очков стал фигурантом уголовного дела. Собранные следственными органами доказательства оказались достаточными для вынесения приговора. В итоге суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в 20 тысяч рублей.

"Подобные спецсредства не могут находиться в свободном обороте, их разрешено использовать только сотрудникам правоохранительных органов и спецслужб. Изготавливать, покупать и продавать спецсредства можно только при наличии лицензии ФСБ. К специальным устройствам относятся, например, приборы для негласного получения акустической информации, визуального наблюдения, прослушивания телефонных переговоров", — напомнили в следственном управлении.

Ведомство также отмечет, что список технических средств, подлежащих лицензированию, утвержден постановлением правительства РФ.