Жителя Кузбасса осудили за попытку продать "шпионские" очки

КЕМЕРОВО, 3 июл — РИА Новости. Суд в Кемеровской области признал жителя Беловского района виновным в незаконном сбыте специального технического средства, предназначенного для негласного получения информации, — солнцезащитных очков со встроенной видеокамерой и микрофоном, сообщает во вторник региональное следственное управление СК РФ.
"В ходе проведения проверочной закупки информация подтвердилась, покупатель все рассказал о товаре и назначил встречу, где обещал передать очки. На месте преступления он был задержан сотрудниками УФСБ. Согласно заключению эксперта, очки относятся к категории специальных технических средств негласного получения информации — носимый видеорегистратор с видеокамерой и микрофоном", — говорится в сообщении.
"Подобные спецсредства не могут находиться в свободном обороте, их разрешено использовать только сотрудникам правоохранительных органов и спецслужб. Изготавливать, покупать и продавать спецсредства можно только при наличии лицензии ФСБ. К специальным устройствам относятся, например, приборы для негласного получения акустической информации, визуального наблюдения, прослушивания телефонных переговоров", — напомнили в следственном управлении.
Ведомство также отмечет, что список технических средств, подлежащих лицензированию, утвержден постановлением правительства РФ.