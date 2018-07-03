Альфа-банк проведет расследование после кражи десяти миллионов рублей

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Альфа-банк проводит служебное расследование после кражи денег охранником ЧОП, обслуживающего банк, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил агентству, что в Москве полиция ищет инкассатора одного из российских банков, похитившего около десяти миллионов рублей. Как уточнили в Альфа-банке, подозреваемый в краже не работает инкассатором, а является сотрудником частного охранного предприятия, которое обслуживает банк.

"Второго июля 2018 года охранником ЧОП, обслуживающего банк, совершено хищение наличных денежных средств. По факту хищения банком проводится служебное расследование", — сказал собеседник агентства, не уточнив сумму похищенных средств.

В банке добавили, что представители организации сотрудничают с правоохранителями для поимки преступника. Похищенные средства застрахованы, уточнили в Альфа-банке.