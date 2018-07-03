Бе-200 будет тушить природные пожары в Якутии

ХАБАРОВСК, 3 июл — РИА Новости. Самолет Бе-200 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России вылетел во вторник в Якутию для тушения лесных пожаров, сообщает ГУМЧС России по Хабаровскому краю.

По информации Департамента лесного хозяйства по ДФО, на Дальнем Востоке за минувшие сутки сгорело более 106 тысяч гектаров леса, из них 93% — в Якутии. Из 85 зафиксированных в ДФО пожаров 69 бушуют в этой республике. При этом практически все очаги возгорания в Якутии находятся в труднодоступной и отдалённой местности.

"Для оказания помощи в тушении огня и защиты населенных пунктов в Якутск из Хабаровска 3 июля вылетел самолёт Бе-200ЧС Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России", — говорится в сообщении.

Отмечается, что экипаж воздушного судна будет работать в труднодоступных районах, куда затруднена переброска сил и средств наземной группировки, и оказывать помощь силам лесоохраны, РСЧС, добровольцам в оперативной локализации и ликвидации очагов огня.

Кроме того, вертолет Ми-8 Якутского авиазвена Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России поможет в переброске сил и средств к очагам пожаров и тушении возгораний с помощью водосливного устройства.

По данным департамента Росгидромета по ДФО и Авиалесоохраны, во вторник на территории Чурапчинского района Якутии прогнозируется пятый, самый высокий класс пожарной опасности, в Верхнеколымском, Нюрбинском, Оленекском районах республики – четвертый класс пожарной опасности. Сухая и тёплая погода способствует распространению огня на большие площади.