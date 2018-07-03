Адвокаты пожаловались, что их не пускают к обвиняемой в шпионаже Цуркан

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Защитников обвиняемой в шпионаже Карины Цуркан, возглавлявшей ранее блок трейдинга "Интер РАО", не пускают в СИЗО на свидание с ней, заявил РИА Новости во вторник один из адвокатов Иван Павлов.

"Да, нас не пускают в СИЗО. Сейчас будем прорываться к начальнику изолятора, к следователю. Будем писать жалобы", — сказал он.

Дело маркировано грифом "совершенно секретно", поэтому о фабуле практически ничего не известно. По данным источников РИА Новости в энергоотрасли, Цуркан участвовала в работе по поставкам электроэнергии из России на Украину и с Украины в Крым в 2014-2015 годах.

Как писала газета РБК, ФСБ подозревает ее в "сливе" Румынии, члену НАТО, сведений именно по этой теме. Другая версия: передача информации о проекте строительства в Турции АЭС "Аккую".

По решению суда, Цуркан останется под арестом как минимум до 13 августа, хотя на деле, скорее всего, намного дольше. По практике, такие дела расследуются не меньше года, оправдательные приговоры по ним не выносятся, хотя иногда дела закрываются за отсутствием состава преступления до передачи в суд.