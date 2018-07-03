Хабаровчанку и ее сожителя признали виновными в жестоком убийстве ребенка

ХАБАРОВСК, 3 июл — РИА Новости. Хабаровский краевой суд во вторник признал виновными женщину и ее сожителя в жестоком убийстве четырехлетнего сына осужденной, они отправлены в колонию на 13 и 20 лет соответственно, сообщает краевая прокуратура.

Суд установил, что в декабре 2016 года мать мальчика и ее сожитель на протяжении трех дней жестоко избивали ребенка. В общей сложности они нанесли ребенку поочередно свыше 100 ударов руками и ногами, кипятильником и проводом от него. Ребенок скончался на месте преступления от травматического шока.

Кроме того, установлено, что сожитель за месяц до смерти ребенка ударил его руками в область грудины, сломав одномоментно шесть ребер. Мать ребенка не исполняла обязанности по воспитанию своего малолетнего сына, избивала его и допускала избиение ребенка сожителем.

"Суд признал обоих виновными по статье "убийство малолетнего с особой жестокостью группой лиц". Кроме того, сожитель также осужден по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", а мать ребенка признана виновной в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего", — говорится в сообщении.

Отмечается, что осужденная приговорена к 13 годам 2 месяцам лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также суд ограничил ей на два года свободу после отбывания наказания. При назначении наказания матери суд учел её признательные показания, явку с повинной и помощь следствию.

Мужчину суд приговорил к 20 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и ограничил ему сроком на два года свободу после его отбывания. При вынесении решения суд также учел частичное признание им вины.