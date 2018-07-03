В Ивановской области восстановили нарушенное непогодой энергоснабжение

ВОРОНЕЖ, 3 июл — РИА Новости. Аварийно-восстановительные бригады вернули электричество жителям населенных пунктов пяти районов Ивановской области, которые вечером в понедельник остались без света из-за непогоды, сообщает региональное управление МЧС.

Спасатели в понедельник днем объявили штормовое предупреждение в Ивановской области из-за ветра скоростью до 28 метров в секунду, сильных дождей, грозы и града. Вечером 2 июля из-за непогоды в Тейковском, Шуйском, Ивановском, Родниковском, Заволжском районах произошли аварийные отключения электроэнергии.

По данным Центрального регионального центра МЧС РФ, без света остались жители 29 населенных пунктов. Ветром было повалено 26 деревьев, поврежден один автомобиль.

"Электроснабжение на территории муниципальных районов восстановлено в 01.45 (мск) 3 июля", — говорится в сообщении.

В ремонтно-восстановительных работах принимали участие 37 человек и 17 единиц техники, в том числе от МЧС России 10 человек и пять единиц техники.