В Архангельске члены банды убили ветерана и его сестру ради квартиры

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Шестеро предполагаемых членов организованной группы предстанут перед судом по обвинению в убийстве ветерана Великой Отечественной войны и его сестры в Архангельске с целью завладения их квартирой, сообщает СУСК РФ по региону.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела в отношении шести жителей областного центра, которые в зависимости от роли и степени их участия обвиняются в совершении преступлений", — говорится в сообщении.

Уголовное дело было заведено по статьям "Убийство двух лиц, в том числе заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное организованной группой, из корыстных побуждений", "Мошенничество", "Кража", "Нарушение неприкосновенности жилища", уточнили в СК.

По версии следствия, двое супругов, занимающихся оказанием риелторских услуг населению, предложили свою помощь в продаже однокомнатной квартиры 87-летнему ветерану Великой Отечественной войны, который не мог самостоятельно передвигаться, и его 77-летней сестре. Получив отказ, обвиняемые решили убить престарелых людей, чтобы завладеть квартирой.

Через двух пособников, которые помогали обвиняемым в ведении бизнеса, они нашли исполнителей убийства. 11 сентября двое обвиняемых задушили пенсионерку, заманив ее под надуманным предлогом в свой автомобиль. Затем, по данным следствия, воспользовавшись ее ключами от квартиры, они проникли внутрь, где задушили ветерана. Тела убитых вывезли к реке Юрас и сбросили в воду.

Сообщается, что все обвиняемые содержатся под стражей. Пятеро членов организованной группы частично признали свою вину. Женщина-риелтор, которая, по версии следствия, выступила организатором преступления, свою вину не признала.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения, заключили в СК.