Более 50 тысяч жителей Смоленска остались без горячей воды из-за аварии

ВОРОНЕЖ, 3 июл — РИА Новости. Прорыв на теплосети оставил без горячего водоснабжения около 350 домов с населением свыше 50 тысяч человек и четыре медучреждения Смоленска, сообщает во вторник администрация города.

"В результате порыва на магистральной тепловой сети в районе дома 9 по улице Соборная гора в 6.00 от горячего водоснабжения были отключены Ленинский и Промышленный районы города Смоленска. В Заднепровском районе температурные параметры пока восстанавливаются. В зону отключения попали 69 улиц, 336 домов, более 50 тысяч человек, 11 социально-значимых объектов, из них четыре медицинских учреждения", — говорится в сообщении.

На место аварии выехала ремонтная бригада ПАО "Квадра", добавили в администрации.