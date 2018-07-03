В Крыму трое погибли и четверо ранены в ДТП с "КамАЗом", сообщил источник

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл — РИА Новости. Три человека погибли, четыре тяжело ранены в результате ночного ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика "КамАЗ" на трассе в Симферопольском районе в Крыму, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах полуострова.

"В результате ДТП, в котором столкнулись автомобиль ВАЗ-21099 и грузовой автомобиль "КамАЗ", погибли три человека, четверо ранены. Тяжело раненные госпитализированы, все они находились в легковом автомобиле. Авария произошла этой ночью", — сообщил источник.

Факт ДТП подтвердили в ГУ МЧС по Республике Крым. Сигнал о происшествии поступил в 2.25 мск вторника, сообщалось об аварии и о том, что пострадавшим требуется деблокация. На место происшествия выехал спасательный отряд и отделение спасательной службы, которые с помощью гидравлического инструмента освободили из искореженного легкового автомобиля пострадавших.

По информации МЧС, в легковом автомобиле ехало семь человек. Все они — молодые люди. По предварительным данным, водитель грузового автомобиля не пострадал.

РИА Новости пока не располагает комментарием ГИБДД республики о произошедшем ДТП.