В Нефтеюганске начали проверку после крупной аварии на канализации

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 3 июл — РИА Новости. Проверку организовали после аварии на канализационном коллекторе в Нефтеюганске, из-за которой в городе более двух суток действует режим чрезвычайной ситуации, сообщили РИА Новости во вторник в прокуратуре Ханты-Мансийского автономного округа.

Власти города в воскресенье ввели режим ЧС после аварии, в результате которой в ряде микрорайонов прекратилось холодное водоснабжение, что привело, в частности, к временному закрытию нескольких образовательных учреждений. В понедельник муниципалитет сообщал, что без централизованного водоснабжения остаются жители пяти микрорайонов, воду подвозят цистернами.

"Проверку проводят органы исполнительной власти. Также Нефтеюганская межрайонная прокуратура организовала проверку по факту аварии. По итогам проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за бесперебойное водоснабжение потребителей", — заявили в надзорном ведомстве.

Собеседник агентства также уточнил, что жалобы от граждан в связи с коммунальной аварией в прокуратуру не поступали.

По предварительной информации местных властей, авария на канализационном коллекторе могла произойти из-за просадки грунта. В пятницу глава города Сергей Дегтярев рассказал РИА Новости о сильном ливне, который обрушился на Нефтеюганск. По его словам, за два часа выпало почти 30 миллиметров осадков, и ливневая канализация не справлялась с водой. Некоторые пользователи социальных сетей связывают произошедшую аварию с проливным дождем.