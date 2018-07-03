Работавший с обвиняемыми в госизмене адвокат стал защитником Цуркан

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Адвокат Иван Павлов, который ранее работал с обвиняемыми в госизмене, стал защитником подозреваемой в шпионаже Карины Цуркан, возглавлявшей ранее блок трейдинга ПАО "Интер РАО", об этом Павлов написал у себя на странице в Facebook.

Лефортовский суд Москвы 19 июня сообщил об аресте Цуркан. По данным ряда российских СМИ, она обвиняется в шпионаже в пользу Румынии. 28 июня Мосгорсуд признал законным арест Цуркан.

"Мать Карины Цуркан, обвиняемой ФСБ в шпионаже, по просьбе дочери обратилась за защитой в "Команду 29". В понедельник утром все необходимые для подтверждения наших полномочий документы были переданы в Следственное управление ФСБ. Во вторник утром мы записаны в очередь на визит в СИЗО Лефортово", — написал Павлов в Facebook, упомянув в публикации второго адвоката Евгения Смирнова.

"Во вторник в 9.00 мы будем прорываться в Лефортово к нашей подзащитной", — добавил он.

В июне Павлов выразил готовность защищать Цуркан, но говорил, что пока к нему не обращались с такой просьбой. Ранее Павлов был адвокатом обвинявшейся в госизмене Светланы Давыдовой и Оксаны Севастиди, осужденной по статье о госизмене, а позже помилованной.

По решению суда, Цуркан останется под стражей до 13 августа. В конце июня на суде ее интересы представлял адвокат Дмитрий Цуприк. Ранее он сотрудничал с организацией "Русь сидящая" и принимал участие в обыске в "Гоголь-центре" в рамках дела "Седьмой студии" и в деле воспитательницы Евгении Чудновец, осужденной, а позже оправданной по делу о репосте видеоролика.