Пожар на судне в доке судоремонтного завода в Приморье тушили 3,5 часа

ВЛАДИВОСТОК, 3 июл – РИА Новости. Пожар в ходе сварочных работ произошел на судне, стоящем на Славянском судоремонтном заводе в Приморье, сообщает во вторник государственное казенное учреждение Приморского края по пожарной безопасности и ГОЧС.

Пожар произошел в носовой части судна "Диана", стоящего в плавучем доке на территории ПАО "Славянский судоремонтный завод" в поселке Славянка. Полностью возгорание потушили через 3,5 часа.

"В результате пожара выгорела подшкиперная на площади 8 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. По предварительной информации, возгорание произошло во время проведения сварочных работ", — говорится в сообщении.

Пожар тушили два звена газодымозащитной службы, 26 человек личного состава и шесть единиц техники.